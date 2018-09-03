Сагинтаев ознакомился с мерами по повышению качества медицинских услуг в СКО

В 2018 г. на финансирование системы здравоохранения области (в т.ч. на строительство объектов здравоохранения, укрепление материально-технической базы) предусмотрено 3788,3 млрд тг.

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев ознакомился с развитием системы здравоохранения. В частности рассмотрен ход обновления медицинской инфраструктуры, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В Послании Президента «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» говорится, что с ростом продолжительности жизни населения и развитием медицинских технологий объем потребления медицинских услуг будет расти. В Северо-Казахстанской области за последние 5 лет увеличилась средняя продолжительность жизни на 1,2 года, снизилась смертность от злокачественных новообразований на 16,3%, от туберкулеза на 35,8 %, от болезней системы кровообращения на 38,5%, заболеваемость туберкулезом снизилась на 21%.

Так, с ходом исполнения поручений Главы государства по повышению качества предоставляемых медуслуг в регионе Бакытжан Сагинтаев ознакомился во время осмотра областной больницы и презентации проекта нового многопрофильного медицинского учреждения.

Создание многопрофильной областной больницы на 700 коек в Петропавловске предусмотрено перспективным планом развития инфраструктуры здравоохранения Северо-Казахстанской области на 2018–2025 гг. и взамен изношенных, устаревших и разрозненных действующих организаций.

Объект повысит доступность высокотехнологичных медицинских услуг. Заместитель акима области М. Кожахмет докладывая о перспективах объекта, отметил, что приобретение дорогостоящего медицинского оборудования планируется обеспечить с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Среди ожидаемых эффектов от реализации нового медобъекта к 2025 г.: снижение смертности от болезней системы кровообращения и онкологии, увеличение средней продолжительности жизни населения до 72 лет, снижение дефицита врачебных кадров до 4% и др.

В целом в 2018 г. на финансирование системы здравоохранения области (в т.ч. на строительство объектов здравоохранения, укрепление материально-технической базы) предусмотрено 3788,3 млрд тг. По состоянию на 1 августа освоено 97,3%.

В ходе поездки Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев также посетил Универсальный теннисный центр, нацеленный на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди населения региона. Новый социальный объект состоит из четырех крытых и трех открытых теннисных кортов. Кроме того, два крытых корта трансформируются в универсальную спортивную площадку для баскетбола и волейбола.

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