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Пес погиб, спасая хозяйку от медведя

Беспородный пес по кличке Пиклз весил чуть более двух килограммов.

Фото : lenta.ru3 сентября 2018, 20:26

В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Об этом сообщает WRAL.

Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил (Tiffany Merrill).

«Я думала, умру, — вспоминает она. — Крикнула детям: "Закрывайте двери, закрывайте двери, медведь в доме!"»

Шум привлек собаку Меррил — беспородного пса по кличке Пиклз, весившего чуть более двух килограммов. Он прибежал и с лаем бросился на зверя. Хищник последовал за ним на улицу, нагнал и убил. «Я ничего не могла поделать», — говорит женщина.

В Северной Каролине распространены черные медведи (барибалы). Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Источник: Lenta.ru


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