Аким Атырау пригрозил отобрать служебные машины у коммунальщиков

Не сидите в кабинетах, проверяйте все лично. Не хотите ходить пешком, будем отбирать служебные машины! - Алимухаммед Куттумуратулы.

В ходе аппаратного совещания аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы подверг резкой критике работу коммунальных служб, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Минимум два раза в неделю вы должны проводить подворовые рейды, пешком обходить окрестности города, чтобы видеть все проблемы своими глазами. Не сидите в кабинетах, проверяйте все лично. Не хотите ходить пешком, будем отбирать служебные машины. Это касается руководителей всех коммунальных служб. Горожане ждут от нас результатов, люди должны жить в чистом и комфортном городе. Мы со своей стороны обязаны прилагать максимум усилий для этого. К тем, кто не осознает все бремя ответственности, мы будем принимать меры», - заявил градоначальник, комментируя участившиеся жалобы со стороны местных жителей на переполненные мусорные баки.

По словам акима города, в основном информация о проблемах областного центра публикуется в социальных сетях, и руководители коммунальных служб должны их оперативно решать. Также было отмечено, что помимо подворовых рейдов, коммунальщики обязаны оперативно реагировать на жалобы жителей, поступающие в чат-канал Telegram «Акимат Атырауской области».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!