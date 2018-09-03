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Жителя Атырау нашли повешенным на детских качелях

Причины, толкнувшие молодого человека в петлю, выясняются.

Фото : vv-34.ru3 сентября 2018, 21:08

Утром 1 сентября в микрорайоне Авангард 27-летний житель Атырау найден повешенным на детской качели, сообщает zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

В пресс-службе ДВД Атырауской области факт трагического инцидента подтвердили. Причины, толкнувшие молодого человека в петлю, выясняются.


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