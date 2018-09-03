В Костанае наказали директоров нескольких детсадов

Проведенные исследования показали, что при зачислении детей в дошкольные организации города Костаная руководством запрашиваются лишние документы.

За ненадлежащий прием детей в детские сады к дисциплинарной ответственности привлечены директора нескольких дошкольных организаций Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области, проведенные исследования методом «тайный покупатель» показали, что при зачислении детей в дошкольные организации города Костаная руководством запрашиваются лишние документы.

«В нарушении норм стандарта государственной услуги «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации» от родителей дополнительно запрашиваются копии документов, удостоверяющих личность, копии свидетельств о рождении ребенка, прививочные формы 0-63, - сообщили в департаменте. - За нарушение порядка при оказании государственных услуг к дисциплинарной ответственности привлечено 4 исполняющих обязанностей директоров детских садов города Костанай. В частности дисциплинарные взыскания объявлены представителям ясли-садов №5, 7, 14, 61».

Директорам дошкольных организаций в департаменте ещё раз напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства о госуслугах.

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