Два человека погибли и четверо травмированы в результате ДТП на трассе Караганда-Темиртау

Лихач и трое его пассажиров сейчас в больнице.

Двое погибли, четверо травмированы на трассе Караганда-Темиртау Страшная авария на трассе Караганда-Темиртау унесла две жизни. Еще четыре человека с различными травмами госпитализированы, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

По предварительной версии, 62-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в китайский автомобиль. После этого «Тойота» столкнулась с двумя «Газелями». В результате водитель и пассажир кроссовера – мужчины 27-ми и 34-х лет – от полученных травм скончались на месте.

Сам лихач и трое его пассажиров сейчас в больнице. Все, кто был в «Газелях», к счастью, не пострадали.

В полиции еще выясняют обстоятельства происшествия. Из-за аварии на трассе образовалась длинная пробка.

- Все пострадавшие – мужчины. Одному делают операцию в центральной больнице Темиртау. Еще трое в филиале клиники Макажанова также в Темиртау. Их состояние оценивается как удовлетворительное. У пострадавших зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом левой голени, перелом ребер и травма живота, - говорит пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

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