Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Два человека погибли и четверо травмированы в результате ДТП на трассе Караганда-Темиртау

Лихач и трое его пассажиров сейчас в больнице.

Фото : segodnya.ua3 сентября 2018, 22:31

Двое погибли, четверо травмированы на трассе Караганда-Темиртау Страшная авария на трассе Караганда-Темиртау унесла две жизни. Еще четыре человека с различными травмами госпитализированы, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

По предварительной версии, 62-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в китайский автомобиль. После этого «Тойота» столкнулась с двумя «Газелями». В результате водитель и пассажир кроссовера – мужчины 27-ми и 34-х лет – от полученных травм скончались на месте.

Сам лихач и трое его пассажиров сейчас в больнице. Все, кто был в «Газелях», к счастью, не пострадали.

В полиции еще выясняют обстоятельства происшествия. Из-за аварии на трассе образовалась длинная пробка.

- Все пострадавшие – мужчины. Одному делают операцию в центральной больнице Темиртау. Еще трое в филиале клиники Макажанова также в Темиртау. Их состояние оценивается как удовлетворительное. У пострадавших зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом левой голени, перелом ребер и травма живота, - говорит пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты