В Украине рассказали, когда уведомят Россию о прекращении Договора о дружбе

30 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что внешнеполитическое ведомство подготовило все необходимые документы для расторжения Договора о дружбе.

Киев не будет разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, а предпочтет просто не продлевать его. С таким заявлением в понедельник, 3 сентября, выступила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает «Украинская правда».

«Речь не идет ни о какой денонсации, потому что мы будем требовать от Российской Федерации во всех международных судах, в Гааге отвечать за то, что они нарушили это соглашение», — сказала Геращенко, добавив, что существует «очень большая разница» между денонсацией и непролонгацией (непродлением) соглашения.

Геращенко сообщила, что президент страны Петр Порошенко поручил не готовить документы на пролонгацию этого соглашения, которое происходит автоматически. «Речь идет исключительно о непролонгации», — подчеркнула она.

На своей странице в Facebook Геращенко указала, что Киев будет строить свои международные иски против России на нарушении договора Москвой, особенно «ключевых его статей — об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, о непоколебимости наших границ».

«Ни о каком расторжении, денонсации речь не идет, потому что в 2014 году, когда соглашение действовало, — Россия грубо его нарушила. И должна за это отвечать — за оккупацию, аннексию: нарушение границы, ключевые статьи соглашения. А вот продлевать действие этого договора действительно невозможно, потому что нет ни дружбы, ни сотрудничества, а есть война и российская агрессия», — написала она.

30 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что внешнеполитическое ведомство подготовило все необходимые документы для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Днем ранее Климкин пообещал, что соглашение будет расторгнуто до 30 сентября текущего года. Подготовиться к разрыву соглашения украинскому МИД поручал президент страны Петр Порошенко.

Источник: Lenta.ru

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