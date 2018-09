В Лондоне возле здания BBC подорвали автомобиль

В момент подрыва здание офиса было заблокировано: никого не выпускали и не впускали, сообщает Life.ru.

Полиция Великобритании произвела контролируемый подрыв подозрительного автомобиля, который находился вблизи главного здания телерадиокомпании Би-би-си в Лондоне. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на очевидцев.

Police have just carried out two controlled explosions outside BBC W1. Suspect package. Hallam Street cordoned off. Staff told to keep away from windows. pic.twitter.com/8lTW9F2TtI