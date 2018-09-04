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В Лондоне возле здания BBC подорвали автомобиль

Всего произведено три взрыва.

Фото : Сноб4 сентября 2018, 00:29

В момент подрыва здание офиса было заблокировано: никого не выпускали и не впускали, сообщает Life.ru.

Полиция Великобритании произвела контролируемый подрыв подозрительного автомобиля, который находился вблизи главного здания телерадиокомпании Би-би-си в Лондоне. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на очевидцев.

Операция проводилась с помощью специального самоходного робота. Всего произведено три взрыва.

Сообщается, что в момент подрыва здание офиса было заблокировано: никого не выпускали и не впускали. Сотрудников Би-би-си в качестве безопасности попросили держаться подальше от окон.

Внимание полицейских привлёк оранжевый минивэн.


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