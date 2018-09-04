Канат Ислам исключен из рейтинга WBA
Ранее боксер был исключен из рейтингов WBC, WBO.
Фото : Vesti.kz4 сентября 2018, 00:49
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг боксеров за прошедший август, передает Prosports.kz.
33-летний казахстанский боксер Канат Ислам в июле занимал 10-е место в рейтинге первого среднего веса (69 кг). В обновленном списке за августа боксер был исключен из топ-15.
Ранее боксер был исключен из рейтингов WBC, WBO.
Добавим, что в последний раз Ислам выходил на ринг в сентябре 2017 года, когда победил канадца Брендона Кука.
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