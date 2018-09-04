Стрельба в Калифорнии: ранены не менее 10 человек
В перестрелке участвовали несколько человек, использовались пистолеты и винтовки.
Фото : РИА Новости Украина4 сентября 2018, 01:15
Не менее 10 человек ранены в результате стрельбы, устроенной неизвестными в Калифорнии. Инцидент произошел в одном из жилых комплексов города Сан-Бернандино, сообщает ТАСС.
По словам свидетелей, в перестрелке участвовали несколько человек, использовались пистолеты и винтовки. Всего было произведено более 30 выстрелов. Злоумышленники скрылись до приезда полиции.
Состояние трех пострадавших врачи оценивают как критическое. По мнению полицейских, это была криминальная разборка между бандами района.
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