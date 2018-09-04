Голосовая помощница "Алиса" заговорит на казахском

К настоящему моменту разработка "Яндекс" владеет только русским.

Компания "Яндекс" намерена обучить голосовую помощницу "Алису" общаться на языках стран СНГ. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на информированные источники, ассистентка будет локализована в Белоруссии, Казахстане и Украине, сообщает Вести.Ru.

К настоящему моменту разработка "Яндекс" владеет только русским. На иностранном языке "Алиса" может заговорить в 2019 году.

В пресс-службе компании газете подтвердили, что не исключают возможности масштабирования своей помощницы на другие языки. Тем не менее, сейчас "Яндекс" фокусируется на русском. Сроки перевода "Алисы" на иностранные языки не уточняются.

"Алиса" была запущена в октябре прошлого года. Помощница умеет зачитывать статьи из Википедии, сообщать текущую погоду и ситуацию на дорогах, ставить песни из "Яндекс.Музыки", а также играть в голосовые игры и пытаться поддерживать разговор.

В отличие от американской Siri, русская ассистентка обладает речевой импровизацией, что позволяет ей выходить за рамки прописанных реплик при ответе на вопросы, заявляли в компании. В марте "Алиса" поселилась в "Яндекс.Браузере", в июле — на смарт-колонке "Яндекс.Станция". Также сервис доступен в поисковом приложении "Яндекса" для iOS и Android, на управляемых голосом наушниках Sony Xperia Ear Duo и детских смарт-часах Elari KidPhone 3G.

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