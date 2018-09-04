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Холифилд назвал победителя второго боя Головкин — Канело

Я думаю, что GGG выиграет, - Эвандер Холифилд.

Фото : AllFight.Ru4 сентября 2018, 02:00

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд прокомментировал предстоящий рематч между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

— Я думаю, что GGG выиграет. Он агрессивный боец с хорошей защитой. При этом он мощно бьет с обеих рук, — сказал Холифилд в интервью Mayweather Boxing Channel.

Первый поединок прошел 16 сентября 2017 года там же и завершился спорной ничьей: многие эксперты и фанаты уверены, что судьи «ограбили» Геннадия. В этот раз оба боксера намерены завершить бой нокаутом.


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