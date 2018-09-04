В сети появился фильм «Головкин — „Канело“ 24/7» на русском языке

В фильме спортсмены делятся впечатлениями от первого боя и рассказывают о подготовке ко второму.

Автор Youtube-канала о боксе JabHookUppercutTV Кайрат Бердыгалиев перевел документальный фильм телеканала HBO «Головкин — „Канело“ 24/7» на русский язык, сообщает Sports.kz.

В фильме казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) делятся впечатлениями от первого боя и рассказывают о подготовке ко второму, чередуя это беседами на отвлеченные темы. Также в съемках приняли участие их тренеры и промоутеры и другие люди из мира бокса.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Рематч пройдет 15 сентября там же.

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