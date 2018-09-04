В СКО более 200 родителей привлекли к ответственности за ночные гуляния детей

Несовершеннолетним гулять после 23 часов без сопровождения взрослых запрещено законом.

В Северо-Казахстанской области из-за ночных гуляний подростков за неделю привлекли к ответственности более 200 их законных представителей, передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента внутренних дел отмечают, что несовершеннолетним гулять после 23 часов без сопровождения взрослых запрещено законом.

«Ежедневно задействовано порядка 500 полицейских из разных подразделений. Итоги рейдов показывают, что до сих пор не все взрослые и дети знают, что после 23 часов появляться без сопровождения родных и близких несовершеннолетним запрещено», - констатирует начальник местной полицейской службы УВД Петропавловска Асан Смагулов.

Недавно в Петропавловске, на пересечении улиц Конституции Казахстана - Пушкина, около полуночи ювенальные полицейские остановили юношу. Выяснилось, что он является жителем одного из сел района имени Г. Мусрепова. Весной ему исполнилось 16 лет. В Петропавловск приехал накануне, поступать в колледж, без родителей. В результате юного нарушителя поместили в центр адаптации несовершеннолетних, родителей привлекут к административной ответственности.

Ювенальные полицейские отмечают, что усиленные рейды по выявлению нарушений со стороны подростков будут продолжаться в течение всего учебного года.





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