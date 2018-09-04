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Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

По словам актрисы, ее бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга, поэтому она долгое время мечтала узнать больше о русских традициях.

Фото : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова4 сентября 2018, 07:35

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала журналистам о своих русских корнях и призналась, что хотела бы иметь российское гражданство, пишет РИА Новости.

Орнелла Мути исполняет роль императрицы Анны Иоановны в спектакле "Хрустальный дворец", премьера которого состоится 10 сентября в Кремлевском дворце. Ранее некоторые СМИ писали, что Мути подаст заявление на получение российского гражданства, но этого до сих пор не произошло.

"Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство", — сказала Мути.

По словам актрисы, ее бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга, поэтому она долгое время мечтала узнать больше о русских традициях.

"Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням", — отметила Мути.


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