В 412 км от Алматы зафиксировано землетрясение

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 06 часов 25 минут зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 412 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 39.49° с.ш. 77.02° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет





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