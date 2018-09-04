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В Усть-Каменогорске мужчина с ножом напал на кассира в букмекерской конторе

Он похитил ее личные деньги в сумме 4500 тенге.

Фото : ДВД ВКО4 сентября 2018, 08:11

Кассир-оператор букмекерской конторы сообщила в полицию о нападении неизвестного мужчины на заведение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

По словам 25-летней потерпевшей, неизвестный мужчина, закрыв лицо футболкой, зашел в букмекерскую контору и, угрожая предметом похожим, на нож, похитил ее личные деньги в сумме 4500 тенге, которые лежали возле кассы.

«Сотрудники полиции, подробно изучив видеозаписи камер видеонаблюдения, начали отработку всех лиц, кто в данную ночь был в этом заведении. Так, внимание сотрудников на видеозаписи привлекло поведение молодого человека, который был в данном заведении буквально за 40 минут до разбоя, однако ставку он не делал, оглядевшись по сторонам, ушел в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Стражам порядка удалось оперативно установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Семея, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как отметили в полиции, действия мужчины квалифицируются по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


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