В России убили 12 котов-артистов

Перед этим у сотрудников "Котовасии" произошел конфликт с местными подростками.

В шоу-театре "Котовасия" в Благовещенске неизвестные убили 12 котов-артистов, об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, утром 3 сентября работники театра обнаружили выломанную дверь в вольер, а 12 животных — мертвыми. Перед этим у сотрудников "Котовасии", как пишет "АСН24", произошел конфликт с местными подростками.

По словам работницы "Котовасии" Ольги Арсентьевой, кошки считались полноценными участниками коллектива, которых дрессировали с раннего возраста. В театре предполагают, что питомцев могла загрызть собака, которую запустили в вольер неизвестные.

Преступление, по данным портала, произошло ночью, свидетелей произошедшего на данный момент нет.

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