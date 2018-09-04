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Пропавшая в Семее мать троих детей найдена мертвой

38-летняя женщина около 17.00 вышла из дома, не взяв с собой ни документов, ни телефона.

Фото : ustinka.kz4 сентября 2018, 08:45

Пропавшая 20 августа мать троих детей, проживавшая в поселке Цементный Динара Аубакирова найдена мертвой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на semeyainasy.kz.

Ведется следствие.

Напомним, что 38-летняя женщина около 17.00 вышла из дома, не взяв с собой ни документов, ни телефона. Она также никому не сообщила о том, куда направляется.


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