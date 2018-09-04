Преимущественно без осадков - погода во вторник в Казахстане

На погоду оказывает влияние обширный антициклон.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 сентября, передает zakon.kz.

Синоптики отмечают, что на северо-западе и востоке республики сохранятся местами дожди, в ночные часы в восточной половине возможен переход дождя в снег. На остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым ожидается погода без осадков.

Кроме того, местами ожидается ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей. Ночью и утром местами туман. На севере, северо-западе, востоке и центре республики ночью местами сохранятся заморозки.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами - ветер 15-20 м/с, туман. В Костанайской области - местами туман. В Туркестанской и днем в Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Кызылординской и Мангыстауской областях – местами пыльная буря, ветер 15-20 м/с, в Кызылординской днем порывы 23 м/с. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Акмолинской, Костанайской, Северо-казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.

Погода в Алматы, днем 17°, ясно.

Погода в Астане, днем 15°, облачно.

Прогноз погоды на 4 сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!