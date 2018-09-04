Казахстанцы стали жить дольше и больше заботиться о себе

Все большую популярность набирает страхование жизни.

Страхование жизни набирает все большую популярность, а банки предлагают своим заемщикам все более выгодные страховые условия и финзащиту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz.

Ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев растет. К текущему году по итогам 2017 она составляла уже 72,95 года, против 72,41 года в 2016 и 70,62 года в 2013.

Смертность в свою очередь сокращается - так, в 2017 на 1000 человек приходилось всего 7,15 умерших, против 7,37 годом ранее и 8 в 2013.

Наряду с ростом продолжительности жизни, казахстанцы все более ответственно относятся к своему будущему.

Так, всего за полгода объемы страховых премий в сфере добровольного страхования жизни достигли 22,7 миллиарда тенге - сразу в полтора раза больше, чем годом ранее. Это уже 37,2% от всех поступлений по добровольному личному страхованию, против 27,7% годом ранее, и 10,7% - от совокупного объема всех страховых премий по РК (годом ранее было 7,2%).

Банки также предлагают страхование для своих клиентов-заемщиков. В целом страхование, как дополнительную возможность на время пользования кредитом обезопасить себя, своих родственников и наследников от возможных неприятностей с выплатой кредита, предлагают на своих сайтах многие банки Казахстана.

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