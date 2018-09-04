Глава районного акимата в Астане рассказал о поездке на такси вместо служебного авто

Столичный акимат заключил договор с одним из таксопарков на 5 лет.

В Астане вовсю идет пересадка сотрудников акиматов со служебных машин на такси. Накануне впечатлениями о нововведении поделился аким района Сарыарка Арман Турлубек, передает Zakon.kz.

"Сегодня вместо привычного служебного автомобиля отправился на работу на такси, в котором звучал уже ставший легендарным хит "Я календарь переверну, и снова третье сентября", да ещё и по автобусной полосе!!!!", - написал у себя в facebook Арман Турлубек.

Он напомнил, что данная инициатива введена главой города Асетом Исекешевым и призвана беречь не только часы, но и бюджетные средства.

Столичный акимат заключил договор с одним из таксопарков договор на 5 лет.

"Платить компании будут ежемесячно, по факту оказания услуг, тарифы обычные, которые действуют в городе. Обслуживать управления акимата и аппараты акимов будут машины эконом-класса. Каждое управление имеет свой денежный лимит на такси. Данный проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства", - добавил аким района Сарыарка.

Как сообщал ранее руководитель управления регенерации и городской среды Гали Искалиев коммунальное предприятие автохозяйства Астаны подлежит приватизации в 2018 году. По предварительным расчетам, экономия составит 20%, но в будущем может вырасти до 40%. Сейчас лимит поездок по сумме у разных управлений составляет 800 тыс - 1,5 млн тенге, а расход на обслуживание одной машины в месяц - 450 - 500 тыс тенге.

«Мы, когда делали анализ, взяли количество поездок всех управлений. Есть управления, которые в день четыре раза пользуются машиной служебной, есть управления, которые в день пользуются 20-30 раз. В среднем мы взяли 15 поездок в день на один автомобиль. Сейчас мы за 30 поездок в день платим миллион тенге в месяц при двух автомобилях в управлении. Если эти 15 поездок распределить на два такси, то за 30 поездок выходит 30 тыс тенге при среднем чеке 1000 тенге за поездку. За 24 дня 720 тыс тенге», - подсчитал чиновник.

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