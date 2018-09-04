Назначен руководитель департамента АДГСПК по Алматы

Им стал Данияр Таумурат.

Приказом председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева на должность руководителя территориального департамента Агентства по Алматы назначен Данияр Таумурат, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Данияр Таумурат родился 1982 году. Окончил Казахский гуманитарно - юридический университет по специальности «юрист», магистратуру Академии государственного управления при президенте РК. Также является выпускником Лондонской школы экономики и политических наук, стипендиат международной программы «Болашак».

На государственной службе работает с 2003 года. Имеет опыт работы в администрации президента РК. С 2014 по 2015 годы возглавлял комитет общественно-политической работы министерства культуры РК.

С 2015 до настоящего времени проработал в Национальном бюро по противодействию коррупции, а также в центральном аппарате Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

До назначения занимал должность директора департамента АДГСПК РК. Приобретенные навыки, опыт и стратегическое видение работы в этой сфере позволят назначенцу эффективно применить их на региональном уровне.

Представляя Данияра Таумурата в новой должности, руководитель аппарата Агентства Саян Ахметжанов подчеркнул, что его назначение продиктовано, в первую очередь, важностью передачи опыта центрального аппарата в регионы.

Ахметжанов отметил, что данная ротация, осуществляемая по принципу «центр - регион» дает возможность укрепить территориальные органы руководителями, способными транслировать свои знания с центрального уровня на региональный уровень.

Ранее возглавлявшая территориальный департамент Агентства по городу Алматы Айгуль Байханова поступила на обучение в Академию государственного управления при президенте РК.

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