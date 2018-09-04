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В Казахстане с начала года 124 ребенка совершили суицид

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Сауле Айтпаева.

Фото : Первый Тульский4 сентября 2018, 10:24

В Казахстане с начала года 124 ребенка совершили суицид, зарегистрированы 78 фактов изнасилования, передает otyrar.kz.

В Казахстане с начала года 124 ребенка совершили суицид. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Сауле Айтпаева.

По ее словам, также были зарегистрированы 78 фактов сексуального насилия и другие преступления в отношении детей, в том числе, совершенные самими несовершеннолетними, сообщает ca-news.

В свою очередь, представитель Министерства внутренних дел сообщил, что за 8 месяцев в отношении детей совершено более 1,3 тыс. преступлений.


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