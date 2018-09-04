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В Ботсване нашли почти 90 мёртвых слонов

Учёные также бьют тревогу насчёт того, что масштабы браконьерской охоты на слонов достигли достаточно крупных масштабов.

Фото : veganstvo.info4 сентября 2018, 10:35

В Ботсване обнаружили трупы почти 90 слонов, которые были убиты браконьерами, сообщает life.ru.

Как сообщает Би-би-си, всего нашли 87 слонов. У большей части из них отсутствуют бивни. Как отмечают специалисты, многие животные были убиты в последние несколько недель, а пять — за три месяца.

Учёные также бьют тревогу насчёт того, что масштабы браконьерской охоты на слонов достигли достаточно крупных масштабов.

Подчёркивается, что за последние десять лет браконьеры уничтожили треть слонов, обитающих в Африке.


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