LG представила первый в мире 8K OLED телевизор на выставке IFA

Несмотря на достижения LCD-дисплеев, OLED часто упоминается как «технология дисплеев следующего поколения», потому что излучает свой собственный свет, устраняя необходимость в любой подсветке.

Уже лидирующая в ТВ-инновациях благодаря своим OLED телевизорам, компания LG Electronics (LG) представила миру первый 8K (7680 x 4320) OLED телевизор на выставке IFA 2018. 88-дюймовый 8K LG OLED TV оснащен 33 миллионами самоподсвечивающихся пикселей для создания непревзойденного показателя контрастности и истинных оттенков черного, которые определяют знаковое качество изображения OLED телевизоров.

С учетом того, что поставки OLED телевизоров на рынок удвоятся в 2018 году и достигнут более чем девяти миллионов устройств к 2022 году, LG продолжит увеличивать долю OLED в своем ассортименте премиальных моделей и стимулировать широкомасштабное внедрение OLED телевизоров.

Ожидается, что рынок 8K телевизоров, который только начинает набирать обороты, к 2022 году вырастет до более 5 миллионов единиц, а LG намерена возглавить рынок ультра-премиум-класса с технологией OLED TV 8K.

Несмотря на достижения LCD-дисплеев, OLED часто упоминается как «технология дисплеев следующего поколения», потому что излучает свой собственный свет, устраняя необходимость в любой подсветке.

Это позволяет создавать современные телевизоры, которые пересматривают как качество изображения, так и дизайн продукта. LG не только стала первопроходцем таких технологий, а и смогла успешно продавать их.

«Первый 8К OLED-телевизор LG - это вершина технологических достижений и следующий эволюционный шаг в технологии изображения, - сказал Брайан Квон, президент LG Home Entertainment Company. - 4K OLED телевизоры сыграли важную роль в изменении телевизионной индустрии, и LG уверена, что технология 8K OLED сделает то же самое».

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