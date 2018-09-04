Казахстанцы стали больше заниматься спортом и следить за здоровьем

Вода, еда, среда, движение и качественное здравоохранение – вот пять столпов, на которых основана качественная, долгая и полноценная жизнь.

Данные национальных социологических исследований показывают, что доля физически активных лиц за последние двадцать лет возросла с 15,3% до 39,4%, сообщает Zakon.kz.

Здоровый образ жизни в массы продвигают на государственном уровне. Казахстанские города делают все удобнее для горожан, создавая безопасные условия для активного и здорового отдыха.

Поддержка массового спорта, развитие городской инфраструктуры, повышение социального благосостояния населения и челлендж повлиял на тренд ЗОЖ.

В июле Национальный центр общественного здравоохранения Минздрава РК запустил Марафон здоровых привычек, под девизом: «Денсаулық кепілі - Будь здоров - Be healthy».

Это отличный шанс испытать себя, а также добиться конкретных результатов. Фестиваль здоровья с девизом «Здоровых цифр достигай!» стартует по всей старне.

«Простые действия позволят каждому предупредить заболевания и улучшить качество жизни. Астана передала эстафету другим регионам страны. Казахстанцы поддержали акцию, и на протяжении нескольких месяцев показали приверженность здоровым привычкам (отказ от фастфуда, газированных напитков, сладкого, выбор в пользу овощей и фруктов, двигательной активности», - сказал директор НЦОЗ Валихан Ахметов.

Вода, еда, среда, движение и качественное здравоохранение – вот пять столпов, на которых основана качественная, долгая и полноценная жизнь. Правила здорового образа жизни просты и понятны. Делать по 10 000 шагов в день или заниматься физическими упражнениями не менее 20-30 минут, потреблять больше сырых овощей и фруктов, выпивать не менее 2х литров воды в день, ограничить потребление соли сахара и вредной, быстрой пищи.

Постепенно медицинские организации приходят к осознанию новой миссии: приоритет – не лечить, а учить, как быть здоровым, обучать местное население мерам профилактики и правильному питанию.

Соблюдая простые правила, вы сможете значительно повысить качество жизни, отступят болезни, улучшится настроение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!