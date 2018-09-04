В Казахстане завершилось тактико-специальное учение «Аңырақай»

В результате шестидневной совместной работы двух контингентов, цели учения достигнуты, задачи поставленные перед сводным отрядом выполнены.

Военнослужащие подразделений сил специальных операции Республики Казахстан и подразделений специального назначения Кыргызской Республики приняли участие в совместном тактико-специальном учении «Аңырақай» передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В результате шестидневной совместной работы двух контингентов, цели учения достигнуты, задачи поставленные перед сводным отрядом выполнены. На данном учении было апробировано создание сводного органа управления и выработан алгоритм работы по принятию решения. Всего в учении приняли участие более 300 военнослужащих специальных подразделений двух государств, задействована армейская и военно-транспортная авиация.

В ходе учений подразделениями Сил специальных операций Казахстана и Кыргызстана выполнены задачи по ведению специальной разведки, блокированию и уничтожению условной группы незаконного вооруженного формирования в горном участке, осуществлен разгром выдвигающихся резервов наведением авиации и корректировкой огня артиллерии.

При выполнении ночных огневых задач, личный состав сводного отряда использовал приборы ночного видения казахстанского производства.

В результате четкого взаимодействия, отработаны вопросы управления и всестороннего обеспечения контингентов при проведении специальных операций.

По итогам тактико-специального учения «Аңырақай» поставленные задачи подразделениям Сил специальных операций вооруженных сил Казахстана и Кыргызстана успешно выполнены, цели совместных учений достигнуты. Планируется, что подобные учения будут проводиться на регулярной основе.

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