Пассажиропоток по воздуху вырос на 14% за год, по «железке» - всего на 3%.

Казахстанцы все чаще предпочитают самолеты поездам. В целом, пассажироперевозки по железной дороге превышают воздушные - по итогам января-августа текущего года - 13,2 против 4,6 млн пассажиров, соответственно, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Как отмечается, темпы роста пассажиропотока у воздушного транспорта выше, чем у ж/д: за последний год прирост составил 14,3% против 2,6%; в аналогичном периоде годом ранее - 21,3% у авиа и 1,5% - у ж/д транспорта.

Пассажирооборот у ж/д-транспорта также выше по сравнению с воздушным - 10,6 млрд пкм против 9,4 млрд пкм за 7 месяцев, соответственно.

Но темпы роста выше у авиатранспорта: плюс 18% год-к-году (годом ранее - плюс 30%), при показателях у железнодорожного - плюс 5% в текущем году и плюс 2,8% - в предыдущем.

В целом всеми видами транспорта перевозки пассажиров за январь-июль 2018 года составил 13,1 млрд человек, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Основной объем, ожидаемо, приходиться на ежедневно используемый жителями страны автомобильный и городской электрический транспорт - 99,9% от всего пассажиропотока.

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