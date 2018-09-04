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Последний секрет в игре Doom 2 раскрыт спустя 24 года

Шутер был пройден на все 100 %.

Фото : Techlabs4 сентября 2018, 11:37

Спустя 24 года шутер Doom 2 был наконец-то пройден на все 100 %, пишет 3dnews.ru.

Легендарный создатель Doom Джон Ромеро (John Romero) недавно поздравил поклонника игры под псевдонимом Zero Master, который обнаружил последний секрет в шутере Doom 2, вышедшем 24 года назад.

Что интересно, ранее этот секрет считался забагованным. Дело в том, что его сектор расположен рядом с площадкой телепорта и имеет ширину всего 16 единиц. Это исключает возможность коснуться пола, которая требуется для активации секрета, потому что при пересечении сектора вас сразу же телепортирует обратно.

Чтобы персонаж достиг секретного сектора, нужно, чтобы героя толкнул демон. Выяснилось это совершенно случайно.

"Телепорт отмечен как секрет в игре, но, когда вы прикасаетесь к нему, то не заходите на сектор. Поэтому вам не удаётся достать до телепорта и активировать секрет. Единственный способ — это если вас толкнёт на него враг!" — объяснил Джон Ромеро.

Так, спустя 24 года после выхода Doom 2, был разгадан последний секрет шутера, и тот был пройден на все 100 %.


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