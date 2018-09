Последний секрет в игре Doom 2 раскрыт спустя 24 года

Спустя 24 года шутер Doom 2 был наконец-то пройден на все 100 %, пишет 3dnews.ru.

Легендарный создатель Doom Джон Ромеро (John Romero) недавно поздравил поклонника игры под псевдонимом Zero Master, который обнаружил последний секрет в шутере Doom 2, вышедшем 24 года назад.

Что интересно, ранее этот секрет считался забагованным. Дело в том, что его сектор расположен рядом с площадкой телепорта и имеет ширину всего 16 единиц. Это исключает возможность коснуться пола, которая требуется для активации секрета, потому что при пересечении сектора вас сразу же телепортирует обратно.

Чтобы персонаж достиг секретного сектора, нужно, чтобы героя толкнул демон. Выяснилось это совершенно случайно.

CONGRATS, Zero Master! Finally, after 24 years! "To win the game you must get 100% on level 15 by John Romero." Great trick getting to that secret! https://t.co/Im9BSP5Eyh #doom