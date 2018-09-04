В Минздраве рассказали, к каким врачам чаще всего обращаются казахстанцы

Биртанов подчеркнул, что в системе здравоохранения имеется достаточное количество профильных специалистов.

4 сентября на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева рассмотрен вопрос о принимаемых мерах по совершенствованию качества первичной медико-санитарной помощи. С докладом выступил министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Министерством здравоохранения в рамках Государственной программы «Денсаулық» ведется работа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Министр Биртанов отметил, что по определению Всемирной организации здравоохранения, ПМСП — первый уровень контакта отдельных лиц, семьи и общины с национальной системой здравоохранения, и соответственно ПМСП должна быть максимально приближена к месту жительства и работы людей.

Основные функции первичной медико-санитарной помощи: оздоровление и профилактика, раннее выявление болезней, оказание медицинской помощи, наблюдение за хроническими заболеваниями.

В настоящее время в Казахстане услуги ПМСП оказывают 524 медицинские организации, 29% которых являются частными. В организациях ПМСП функционируют 10 216 участков, из которых более 60% являются участками врачей общей практики (6205), 20% — педиатрическими (2041), 18% — терапевтическими (1880).

Министр обратил внимание на объем нагрузки на врачей. Согласно данным Минздрава, количество прикрепленного населения на одного врача ПМСП в Казахстане составляет 1950 человек, что выше аналогичных показателей стран ОЭСР (1500 чел.). Для достижения целевого показателя по числу прикрепленного населения, по словам Биртанова, в организациях ПМСП необходимо дополнительно открыть еще 1531 участок.

"Снижение количества прикрепленного населения приводит к уменьшению нагрузки врача, повышается охват населения профилактическими осмотрами. Так, в 2017 году при снижении количества населения на 1 врача ПМСП до 90 человек количество посещений населения с профилактической целью увеличилось на 18% или на 2 млн человек", — сказал Е. Биртанов.

По данным Министерства здравоохранения, за I полугодие в организации ПМСП обратились более 9 млн человек. Анализ структуры консультативно-диагностических услуг в организациях ПМСП показывает, что населением Казахстана востребованы услуги таких профильных специалистов, как хирурги, офтальмологи, неврологи, отоларингологи, акушеры-гинекологи. У данных профильных специалистов услуги получили более 5 млн обратившихся в организации ПМСП.

Говоря о кадровом потенциале, Биртанов подчеркнул, что в системе здравоохранения имеется достаточное количество профильных специалистов, обеспеченность врачебными кадрами составляет 31,2 на 10 000 населения, что соответствует аналогичному в странах ОЭСР (33).

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