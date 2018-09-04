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Переходит на другую важную работу - министр нацэкономики об уходе Даны Жунусовой

Тимур Сулейменов уточнил, что это не было увольнением.

Фото : sonmir.ru4 сентября 2018, 12:07

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал уход с поста вице-министра Даны Жунусовой, передает корреспондент Zakon.kz.

"Это не увольнение. Она прекрасно работала, переходит на другую важную работу, но по семейным и личным обстоятельствам она вынуждена оставить эту должность. Никаких нареканий у нее нет, наоборот, большая благодарность за проделанную работу", - сказал Сулейменов в кулуарах заседания правительства во вторник.

3 сентября стало известно о том, что вице-министр нацэкономики Дана Жунусова покинула пост, на котором ее сменил Асет Иргалиев. Министр Сулейменов выразил уверенность, что новый заместитель применит накопленный опыт, знания и профессиональные навыки для достижения поставленных задач.


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