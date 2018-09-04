В федерации оценили выступление велосипедистов на Азиатских играх

Первую медаль для сборной принес опытный маунтинбайкер Кирилл Казанцев.

В Индонезии завершились Азиатские игры 2018, которые прошли в Джакарте и Палембанге с 18 августа по 2 сентября. Сборная Казахстана завершила Азиаду с 76 медалями, 5 из которых завоеваны велосипедистами, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские велосипедисты защищали цвета флага в трех видах дисциплин: шоссе, треке и маунтинбайке. В составе сборной по велоспорту на Азиатские игры отправились 20 спортсменов.

Маунтинбайк: Кирилл Казанцев, Шакир Адилов

Шоссе (мужчины): Алексей Луценко, Евгений Гидич, Жандос Бижигитов, Даниил Фоминых.

Шоссе (женщины): Наталья Сайфутдинова, Махаббат Умутжанова, Амилия Искакова. Трек (темп): Артем Захаров, Султанмурат Миралиев, Алишер Жумакан, Роберт Гайнеев, Никита Панасенко, Асылхан Турар, Роман Василенков.

Трек (спринт): Павел Воржев, Сергей Пономарев, Максим Налетов, Богдан Рудер.

Первую медаль для сборной принес опытный маунтинбайкер Кирилл Казанцев. Он занял 3-е место в гонке кросс-кантри олимпик. Его партнер по команде Шакир Адилов занял 8-е место.

«На азиатском континенте в маунтинбайке в последнее время возросла конкуренция, - отмечает генеральный секретарь Казахстанской федерации велосипедного спорта Тулпар Мансуров. – Если вспомнить результаты последнего чемпионата Азии, борьба была настолько ожесточенной, что Кириллу Казанцеву не удалось даже войти в тройку призеров.

К этим Азиатским играм Кирилл готовился усиленно, более года он шел к тому, чтобы подойти к этому старту в наилучшей форме. Он ехал в Джакарту с твердой целью – завоевать медаль, и он выложился максимально. Кирилл очень целеустремленный спортсмен, единственный казахстанский велосипедист, который может составить конкуренцию на международном уровне в МТБ. Обидно, конечно, что ему не удалось сохранить позицию лидера, которую он захватил в самом начале гонки. Его главные соперники – китайцы – чисто технически оснащены были лучше.

Тем не менее, эта «бронза» - первая медаль в истории казахстанского маунтинбайка на Азиатских играх. До Кирилла этого никому не удавалось.

Неоценимый опыт на Играх получил Шакир Адилов, он молодой спортсмен, 8-е место – это хороший результат, учитывая, что во время гонки он несколько раз упал и «прокололся».

Самым ярким результатом казахстанских спортсменов на Азиатских играх можно считать двойной фурор Алексея Луценко, который завоевал сразу две медали высшего достоинства – в групповой гонке и индивидуальной гонке с раздельным стартом.

«Шоссе, как всегда, выше всяких похвал, - говорит Тулпар Мансуров. – Алексей Луценко подтвердил свой статус лучшего велосипедиста Азии. Перед Азиатскими играми мы, конечно же, твердо верили, что наши шоссейники смогут завоевать обе золотые медали. Так и случилось. На «группе» вся команда работала слаженно, четко. Состав подобрался очень сильный. Так что это закономерный результат. Луценко, Бижигитов, Фоминых – велосипедисты высшего эшелона, профессионалы. Гидич тоже в очередной раз доказал, что не просто так попал в «Astana Pro Team», очень перспективный молодой гонщик».

Также на шоссе в групповой гонке и «разделке» стартовали женщины. К сожалению, здесь медалей добиться не удалось. В групповой гонке Наталья Сайфутдинова заняла 10-е место, Амилия Искакова – 18-е место. В «разделке» выступила Наталья Сайфутдинова и заняла 9-е место.

«У женщин изначально планировалось, что «группу» поедут Сайфутдинова и Умутжанова, а Искакова стартует в «разделке». - отмечает Тулпар Мансуров. - В последний момент Махаббат Умутжанова стартовать не смогла из-за плохого самочувствия. Вместо нее поехала Амилия. И уже после гонки стало понятно, что в «группе» она сильно выложилась, поэтому было принято решение, что «разделку» лучше ехать Наталье. Естественно, эти замены повлияли на результаты. Не удалось перестроиться. Ну, и, конечно, конкуренция тоже была достаточно серьезная».

В велоспорте на треке казахстанские велосипедисты отметились двумя бронзовыми медалями – обе в темповых дисциплинах. Их для сборной принес Артем Захаров в индивидуальной гонке преследования и омниуме. В командной гонке преследования казахстанцы заняли 4-е место. В мэдисоне – также 4-е место.

«У темповиков была возможность на Азиаде завоевать медали сразу во всех 4 видах дисциплин: омниуме, индивидуальной гонке, командной гонке и в мэдисоне, - комментирует Тулпар Мансуров. – И в каждом из видов развернулась нешуточная борьба. В той же командной гонке корейцы установили новый рекорд Азии, но при этом в призеры не попали. Это же говорит о том, что все подготовились прямо по максимуму, выжали, что могли. Итог – у нас две медали. Если судить объективно, наши «трековики» могли взять медаль в каждом виде. И были к этому близки. И мэдисон, и «команда» - 4-е место. Совсем рядом с медалью. Но, к сожалению, не медаль. Тем не менее, выступили хорошо. О себе соперникам заявили».

В спринте на велотреке казахстанские гонщики боролись в трех видах – командном спринте, индивидуальном спринте и кейрине. В командном спринте выступили Павел Воржев, Максим Налетов и Сергей Пономарев и заняли 6-е место. В индивидуальном спринте Павел Воржев занял 8-е место, в кейрине - 11-е место.

«Для спринтеров эти Азиатские игры сложились не так удачно, как хотелось бы, - отмечает Тулпар Мансуров. – Но здесь нужно понимать, что сборная по спринту совсем молодая, меньше двух лет назад образовалась. Тут скорее не хватило спортсменам опыта, чем физической подготовки. К тому же лидер нашей сборной по спринту Павел Воржев выступал в форме, далекой от идеальной. Месяц назад он получил серьезную травму на Кубке Китая. Хотя был такой момент, что Павел Воржев в одном из заездов в спринте уверенно победил гонщика из Тайланда, а этот гонщик позднее выиграл в кейрине. В спринте в пуле из 15-20 гонщиков конкуренция настолько высокая, что любой из спортсменов может «выстрелить». Такой результат дает шанс и нашим спортсменам поверить в себя. И это урок для нас, что спринтерам нужно поработать над собой психологически. Не могу не отметить Сергея Пономарева. Он выступил сверх своих возможностей в командном спринте, показал очень хорошее время, лучшее, чем от него ожидалось».

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