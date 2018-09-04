От Владимировки до Каражанбаса Казахстан будет обеспечен цифровым телевещанием

В 2021 году казахстанцы смогут смотреть на уровне областных центров до 30 телеканалов, на уровне сел и районных центров до 15 телеканалов в цифровом качестве.

На заседании правительства РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев проинформировал о проводимой работе по переходу на цифровое телевещание, передает корреспондент Zakon.kz.

"Объемные работы по переходу на цифровое вещание, которые раньше вызывали сомнения, проведены. Мы планируем полностью завершить эту работу в 2021 году. То есть обширная территория страны от Владимировки в Восточно-Казахстанской области, до Каражанбаса в Мангистауской области, от села "Сунное" на севере до "Мырзакента" в Туркестанской области будут обеспечены цифровым вещанием", - сказал он.

Глава ведомства рассказал о том, какую выгоду получит основная масса населения от цифрового вещания, в том числе, жители сел, находящихся вдали от районных и городских центров.

"Во-первых, это качество звука и изображения, во-вторых, это увеличение пакета телеканалов. Когда государство взялось за работу по переходу на цифровое эфирное телерадиовещание, были и люди, которые выражали сомнения этому большому проекту. Сомнения были связаны с огромной территорией страны и ее малонаселенностью. Казались недостижимыми работы по 100% охвату цифровым вещанием приграничных сел и отдаленных населенных пунктов", - отметил он.

По его словам, согласно прямому поручению главы государства и политической воли страны были решены финансовые вопросы, что открыло путь к развитию инфраструктуры отрасли телекоммуникаций.

"К примеру, соседний Кыргызстан полностью перешел на цифровое вещание. Им было достаточно более 100 радиотелевизионных станций для перехода. Полный охват территории Казахстана требует 827 станций, и мы планируем завершить данную работу в короткие сроки. Цифровое вещание не ограничивается решением только технических вопросов. Здесь можно сказать, что это и большое идеологическое решение", - подчеркнул глава МИК РК.

Как добавил Д. Абаев, когда взялись за данную работу в приграничных населенных пунктах люди смотрели один-два отечественных телеканала.

"Если мы полностью перейдем на данный стандарт, то казахстанцы смогут смотреть на уровне областных центров до 30 телеканалов, на уровне сел и районных центров до 15 телеканалов в цифровом качестве. То есть, население получит доступ к информации и программам отечественных телеканалов. В отечественном пакете будут телеканалы: новостные, для детей, о культуре, кино и спорте. Это, конечно, повлияет и на расширение государственной информационной политики", - пояснил он.

Еще одним преимуществом, на его взгляд, является высвобождение радиочастот после перехода на цифровое вещание.

"На базе высвобожденных частот мы обсуждаем вопрос развития новых технологий в сфере связи. Для этого мы проводим всестороннюю работу с операторами связи.

Поправки, внесенные нами в прошлом году в закон "О телерадиовещании", позволили проводить поэтапный переход регионов в соответствии с готовностью их инфраструктуры", - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!