В Китае стартовал самый продолжительный автопробег газомоторного транспорта

Финишировать участники пробега планируют ровно через месяц, 4 октября, в Санкт-Петербурге, в рамках открытия VIII Петербургского международного газового форума.

Самый большой в истории автопробег транспорта на газомоторном топливе - 9 881 км – стартовал сегодня из китайского города Жудун. Колонна автопробега состоит из 17 грузовых и легковых автомобилей и автобусов, работающих на сжиженном и компримированном природном газе.

Мероприятие организовано крупнейшими энергетическими компаниями Китая, Казахстана и России – «СNPC», АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Газпром», в целях популяризации использования природного газа, как экологически чистого и экономичного моторного топлива.

Значительная часть автопробега пройдет через территорию Республики Казахстан по новому международному транспортному коридору «Западная Европа - Западный Китай».

Маршрут будет пролегать по территориям Китая, Казахстана и России через города Жудун, Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, Динси, Увэй, Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, Хоргос (Китай), Алматы, Тараз, Туркестан, Кызылорда, Аральск, Актобе (Казахстан), Оренбург, Альметьевск, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Торжок и Санкт-Петербург (Россия). Заправку транспорта на казахстанской части пробега будет обеспечивать Национальный газовый оператор АО «КазТрансГаз».

Финишировать участники пробега планируют ровно через месяц, 4 октября, в Санкт-Петербурге, в рамках открытия VIII Петербургского международного газового форума.

В торжественной церемонии старта принял участие генеральный директор АО «КазТрансГаз» Рустам Сулейманов. Он отметил, что в Казахстане серьезно прорабатывается вопрос модернизации транспортного сектора и его перевод с дизельного топлива на природный газ. По словам руководителя казахстанского национального газового оператора, прогнозируется десятикратное увеличение потребления природного газа транспортным сектором к 2022 году.

Для этого будут реализованы проекты расширения сети автоматических и криогенных газонаполнительных заправочных станций. Достижение этих показателей окажет значительное влияние на снижение вредных выбросов, увеличение рабочих мест и колоссальной экономии расходов на топливо.

В Республике Казахстан развитие природного газа в качестве моторного топлива и строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций курирует ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», являющееся дочерним предприятием АО «КазТрансГаз».

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