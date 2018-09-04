Биртанов о гибели пациентки в Астане: Правоохранительные органы изъяли лекарства

Будет проведена токсикологическая экспертиза.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что расследование по случаю гибели пациентки после укуса комара находится у него на контроле, передает корреспондент Zakon.kz.

"Касательно случая гибели в первой городской больнице - случай находится у меня на контроле. На сегодня детальная информация поминутно, посекундно, что произошло, у нас есть. Пока предварительно ставится диагноз - анафилактический шок", - сказал Биртанов на пресс-конференции после заседания правительства.

По его словам, все лекарства применяли "по протоколу".

"В результате мы предполагаем, что на фоне общей аллергической реакции применялись лекарственные средства, они применялись полностью по протоколу диагностики и лечения, по стандарту, но возникли осложнения", - уточнил глава ведомства.

Как отметил Биртанов, дальнейшее изучение всех деталей будет проводиться совместно с правоохранительными органами.

"Сразу же были оповещены правоохранительные органы. Они изъяли все лекарства, это займет время, поскольку будет токсикологическая экспертиза. По результатам мы обязательно сообщим, что произошло", - пообещал министр.

В свою очередь данный факт прокомментировал руководитель столичного управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров.

"Сейчас какие-то предположения говорить некорректно. Сейчас дождемся экспертизы (…). Это те препараты, которые ежедневно применяются десяткам, сотням нашим пациентам. Но только экспертиза покажет, что явилось истинной причиной смерти. У пациентки были жалобы на боль и зуд, соответственно ей также вводили "Кетонал", - пояснил он.

Также представитель горакимата ответил на вопрос, отразится ли данный случай на доверии пациентов к врачам.

"Я бы не сказал, что Астана становится небезопасным городом. Ежедневно спасается сотни, тысячи наших пациентов. Астана - это город, где, по сути, каждый пятый пациент - иногородний. Это тоже говорит о доверии наших пациентов из других регионов. Как вы знаете, у каждого пациента есть право выбора, где получать медпомощь, из других регионов приезжают, чтобы получить здесь ту или иную помощь. Безусловно, нами принимаются меры", - заключил он.

3 сентября стало известно о том, что в столичной больнице скончалась молодая женщина, которую в глаз укусило насекомое. Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева пояснила по данному факту, что погибшая выезжала за город, был укус какого-то насекомого. Отеком глаза перешел на область скул и женщина обратилась в первую городскую больницу. Там врач согласно алгоритму применил противоаллергические препараты, в момент их введения возникла картина шока. В срочном порядке были вызваны реаниматологи, пациентку госпитализировали в противошоковую палату, где произошла остановка сердца.

Ксения Давыдова, Астана

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