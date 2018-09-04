Реальный тюремный срок получила лжетеррористка из СКО

Решением суда 51-летняя женщина приговорена к полутора годам лишения свободы.

Суд приговорил к полутора годам лишения свободы 51-летнюю жительницу Петропавловска, которая в апреле текущего года сообщила о якобы заложенной бомбе в торговом доме «Сокол», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Как отметили в ведомстве, поднятые тогда по тревоге спецслужбы провели эвакуацию и весь ряд необходимых мероприятий. В ходе поисков взрывное устройство обнаружено не было. Виновницу полицейские установили в кратчайшие сроки.

«Реагирование происходит в полном объеме, даже если все обстоятельства говорят о фиктивном характере угрозы. На место прибывают сотрудники всех оперативных подразделений полиции, доставляется необходимая техника. Каждая такая операция нарушает режим работы организаций и учреждений, приводит к финансовым потерям, создаёт угрозу паники и общественной безопасности. Отсюда – строгость санкции ст. 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», подразумевающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - поясняет и.о. начальника Управления по противодействию экстремизму ДВД СКО Спартак Кабденов.

Всего же с начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 7 фактов ложного терроризма. Основная масса вызовов пришлась на период весны-начала лета. Обычно объектами неудачных «шуток» становятся места массового скопления людей, однако бывали случаи, когда телефонные террористы «минировали» собственные дома.

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