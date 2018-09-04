Наехавшему на остановку водителю автобуса объявлен выговор

Также он будет лишен премий.

3 сентября в Алматы автобус снес дорожный знак и наехал на автобусную остановку. Руководство компании прокомментировало инцидент, передаёт корреспондент BNews.kz.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о ДТП с автобусом в микрорайоне Орбита.

"Акимат говорит, что надо пересаживаться на общественный транспорт. Кто-нибудь знает, как фамилия водителя этого автобуса, так затейливо припарковавшегося в Орбите? Я хочу ездить только с ним. Сразу видно, что он редкостный... профессионал... ", - написал очевидец Павел Александров на своей странице в Facebook.

В свою очередь, в компании Green Bus пояснили, что в транспорте не сработал ручной тормоз. При ДТП никто не пострадал.

"Водитель поставил на островок на ручной тормоз, ручной тормоз не удержал автобус и он скатился налево. Остановку не повредили. Пассажиры в автобусе не пострадали, на остановке пешеходов не было. С водителем разговаривали, сейчас водителя лишаем премий и объявляем выговор", - сообщил директор алматинского филиала ТОО "Green Bus Company" Баурджан Кулишев.

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