Двух профессиональных карманников задержали в Алматы

Воры действовали в разных маршрутных автобусах, обирая зазевавшихся пассажиров.

Сотрудниками отдела по раскрытию краж чужого имущества Управления криминальной полиции (УКП) Алматы с поличным задержаны двое карманных воров, орудовавших в разных маршрутных автобусах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Как отметили в ведомстве, в первом случае задержания вместе с карманником орудовала женщина, служившая так называемой страховкой для ее подельника в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

«На маршруте № 135 путем тайного хищения у гражданки О. был украден сотовый телефон марки «Самсунг». «По горячим следам» задержаны двое граждан, которые с целью осуществления преступного умысла вместе садились в общественный транспорт. В момент, когда мужчина извлекал имущество у «зевающих» граждан, женщина-соучастница, находившаяся рядом, прикрывала его, отвлекая внимание жертвы. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанные уже признали свою вину и вернули вещественные доказательства по двум преступным эпизодам», - рассказал начальник УКП ДВД Алматы Есен Искаков.

Фото пресс-службы ДВД Алматы

В это же время на другой линии маршрутного автобуса на месте преступления сыщиками в штатском задержан мужчина, у которого при проведении первичных следственных действий был обнаружен и изъят похищенный мобильник.

«Карманная кража совершена в классическом стиле - пока жертва отвлечена, рука преступника незаметно проникла в женскую сумку и извлекла кошелек с документами и деньгами. Это криминальное действие имело место на 106-ом городском маршруте. По обоим фактам в УВД Ауэзовского и Жетысуского районов проводятся досудебные расследования по признакам преступления, предусмотренного ст.188 УК РК – кража чужого имущества», - подытожил подполковник Искаков

Фото пресс-службы ДВД Алматы

Вместе с тем полиция Алматы напоминает гражданам об элементарных правилах безопасности и сохранности своего имущества. В связи с началом учебного года, число пассажиров в общественном транспорте увеличивается, что на руку карманным воришкам. Свои вещи следуют держать в руках, либо во внутренних передних карманах одежды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!