Цифровизация газовой отрасли: инновационные технологии для газификации населенных пунктов

На электронный маркер можно записать всю необходимую информацию о коммуникациях - глубину залегания, диаметр труб, данные о владельце сети и т.д.

Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» при газификаци населенных пунктов применяет цифровые инновационные технологии. Например, так называемые «электронные маркеры», которые предназначены для идентификации подземных коммуникаций и создания геоинформационной системы.

В целом комплекс состоит из трех основных компонентов: электронного интеллектуального маркера, маркероискателя и программного обеспечения. Такая технология позволяет оперативно получить информацию о прокладке новых коммуникаций и с точностью до 5 сантиметров находить другие подземные инженерные сети.

Электронные интеллектуальные маркеры закладываются в грунт рядом с инженерными коммуникациями в процессе их строительства или при проведении реконструкции, аварийно-восстановительных работ. При закладке маркеров, с помощью локатора, на них записывается информация о коммуникации, которая автоматически поступает в программный комплекс, где параллельно создается электронная карта сетей.

Как пояснил директор Жетысуского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Жаик Алишев, маркеры намного облегчают работу газовикам. «Использование технологии электронной маркировки сокращает затраты при строительстве новых инженерных коммуникаций за счет экономии на материалах и работах, - говорит Жаик Алишев. – Раньше, для того чтобы узнать месторасположение газопровода, приходилось вскрывать грунт. Теперь все данные сохраняются автоматически».

На электронный маркер можно записать всю необходимую информацию о коммуникациях - глубину залегания, диаметр труб, данные о владельце сети и т.д. Кроме этого, технология дает возможность контролировать инженерные сети в городах и совместно планировать строительство новых подземных коммуникаций, причем делать это удаленно, в режиме online. Использование маркеров дает возможность увидеть коммуникации на электронной карте, быстро получить информацию об узлах сети, снизить эксплуатационные расходы за счет точечных раскопок и абсолютной идентификации. Такие маркеры не требует подзарядки, срок их службы более 30 лет. Работают они при наведении специального локатора.

На сегодняшний день данная технология широко используется АО «ҚазТрансГаз Аймақ» при строительстве новых и реконструкции старых газовых сетей. В частности, в городах Талдыкорган и Тараз все участки газовых сетей уже промаркированы.

Также, при газификации объектов, устанавливаются индивидуальные приборы учета газа со встроенным модулем телеметрии. Это позволяет снять показания прибора без обхода и личного посещения объектов контроллерами. В счетчик встроен преобразователь температуры, который позволяет рассчитывать рабочий объем газа, прошедший через прибор, с учетом коррекции температуры воздуха. Поэтому температурный коэффицент, при их использовании, применяться не будет. На данный момент в Талдыкоргане уже установлено 435 таких приборов.

По мнению специалиста Жетысуского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Абая Боранбекова, новые счетчики уже положительно себя зарекомендовали. «Показания счетчика каждую неделю автоматически передаются на сервер, расположенный в офисе компании, - рассказывает Абай Боранбеков. - Поэтому нет нужды нанимать дополнительный штат контролеров. При необходимости мы можем дитанционно отключить счетчик».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!