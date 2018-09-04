В Алматы открылся третий в Казахстане миграционный ЦОН

Первые два ранее начали работать в Астане и Шымкенте.

В Алматы открылся третий на весь Казахстан миграционный ЦОН, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба "Правительства для граждан", открыть специализированный ЦОН пришлось из-за большого потока иностранной рабочей силы в южную столицу. С начала этого года в Алматы по линии миграции было оказано более 50 тысяч госуслуг.

Раньше иностранцам, чтобы получить разрешение на работу и оформление документов, требовалось несколько дней. Нужно было пройти несколько учреждений: получить ИИН, налоговое разрешение, пройти медицинский осмотр, дактилоскопию, оформить страховой полис. Теперь весь перечень услуг можно получить в одном окне в течение часа.

"В миграционном ЦОНе услуги будут оказываться с применением бизнес-процессов по регламинтированному времени ожидания, электронной очереди, а также оборудованному большим количеством рабочих мест залом ожидания. Это очень удобно как для самих мигрантов, так и для работодателей. Новый ЦОН позволит минимизировать коррупционные риски при получении миграционных госуслуг и сделать процесс максимально прозрачным", - рассказал директор филиала госкорпорации "Правительства для граждан" Алматы Галым Каркинбаев.

Центр расположен на втором этаже современного двухэтажного здания площадью 576 квадратных метров, по адресу Алматы, микрорайон Алгабас-1, "Атлетическая деревня", дом №5/55. С 9.00 утра до 18.30 вечера 31 специалистов госкорпорации без перерыва на обед будут обслуживать до 1,5 тысяч услугополучателей в день.

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