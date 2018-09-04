Голографическую 3D-проекцию Алматы представили президенту

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию города.

В рамках визита в Алматы глава государства Нурсултан Назарбаев посетил ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан", где ему показали голографический макет Алматы в виде 3D-проекции, сообщает Zakon.kz.

Главе государства рассказали, что на базе НИИ "Алматыгенплан" создан ситуационный центр – платформа больших данных для эффективного управления городом. В ситуационном центре уже интегрированы 10 городских и республиканских систем. За два года планируется интегрировать 27 систем и баз данных. В ситуационном центре в режиме реального времени ведется анализ по более чем 1000 индикаторам развития города. В конечном итоге, здание планируется в превратить в единую систему по интеллектуальному управлению городом.

"В ходе посещения президент Казахстана ознакомился с работой ситуационного центра, представляющего собой платформу больших данных (Big Data) для эффективного управления городом. Интеграция 10 городских и республиканских систем позволяет анализировать информацию по автотрафику в городе, ежедневному объему пассажиропотока в общественном транспорте, загруженности школ и детских садов, криминогенной ситуации, а также осуществлять мониторинг исполнения бюджета", - сообщается на сайте "Акорды".

Кроме того, Нурсултану Назарбаеву был представлен голографический макет Алматы в виде 3D-проекции с возможностью масштабирования, имитацией и моделированием различных процессов в мегаполисе.

По итогам посещения НИИ "Алматыгенплан" глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию города.

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