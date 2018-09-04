Осенне-зимний охотничий сезон стартовал в Казахстане

Объектами охоты являются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц.

1 сентября открылся основной осенне-зимний охотничий сезон в республике, и, в зависимости от вида животных, продолжится до 15 февраля 2019 года, передает Zakon.kz.

Об этом в Facebook сообщил Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

С сентября охота разрешается на марала, медведя, сибирского горного козла, сибирской косуле, кабана, куропатку, рябчика и перелетную дичь (гусь, утка). Охота будет проводится на 701 охотничьих хозяйствах республики.

Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 ноября 2016 года № 265 были установлены ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до 5 особей, кроме промысловой охоты.

На территории Казахстана охота осуществляется в соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РК.

"Субъекты охотничьего хозяйства получают право на изъятие объектов животного мира в пределах квоты с момента получения разрешения на пользование животным миром, а другие физические и юридические лица - после получения путевки от субъектов охотничьего хозяйства или заключения договора с ними на охоту", - сказано в сообщении.

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