В ЮАР родились первые в мире "львята из пробирки"

Они готовятся к встрече с взрослыми особями.

В ЮАР появились на свет первые в мире детеныши африканского льва, зачатые в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Львята Виктор и Изабель, рожденные в центре сохранения дикой природы Укутула, чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече с взрослыми особями.

"Это первая успешная реализация ЭКО у львов. Смысл заключается в том, чтобы улучшить наши знания, повысить уровень понимания больших кошек и быстро продвинуться в исследованиях", — заявила доктор Изабель Кайеальта, главный исследователь проекта.

За последние 25 лет численность африканских львов сократилась более чем на 60%. Несмотря на то, что эти животные обычно хорошо размножаются в неволе, в дикой природе они находятся в опасности из-за изоляции, инбридинга (близкородственного скрещивания), разрушения среды обитания, браконьерства и трофейной охоты.

Научный прорыв, совершенный учеными из Университета Претории, даёт надежду, что в будущем удастся также ликвидировать угрозу исчезновения тигра, иберийской рыси и снежного барса.

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