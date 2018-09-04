Районного акима СКО поймали при получении взятки в размере миллиона тенге

Аким был задержан в своем рабочем кабинете после получения денежных средств.

Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области Жастлек Сыздыков подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге. Об этом сегодня во время брифинга в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сказал Нурлан Жахин, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, аким был задержан в своем рабочем кабинете после получения денежных средств.

«1 сентября Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по СКО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен во взяточничестве аким Мамлютского районо СКО. Он подозревается в получении взятки в сумме 185 тысяч российских рублей что эквивалентно 1 миллиону тенге от директора ТОО за общее покровительство», - сказал Жахин.

В связи с полным признанием вины Жастлек Сыздыков не задерживался и не водворялся в СИЗО.

Татьяна Ковалева, Астана

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