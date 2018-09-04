Стали известны подробности задержания руководителя ДГД по Павлодарской области

Предприниматели области, пострадавшие от действий со стороны подозреваемых, могут обращаться в следственный департамент Национального бюро агентства.

В Павлодаре по подозрению в получении особо крупной суммы взятки задержаны руководитель Департамента государственных доходов по Павлодарской области Байгурманов и руководитель управления службы экономических расследований этого же департамента Бейсенбаев. Об этом сегодня во время брифинга в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сказал Нурлан Жахин, передает корреспондент Zakon.kz.

31 августа в результате проведения негласных следственных действий указанные лица были изобличены при возврате полученных в марте текущего года 100 тысяч долларов от представителя ТОО за прекращение уголовного дела и недоначисление налогов в размере 1,1 миллиарда тенге.

"По месту жительства и рабочих мест подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме более 160 тысяч долларов, 10,5 миллионов тенге и 9 пар наручных дорогостоящих швейцарских часов", - сказал официальный представитель Агентства Нурлан Жахин.

Подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС ДВД Павлодара. 3 сентября оба подозреваемых с санкции следственного суда Павлодара арестованы.

Незаконное получение денежных средств подозреваемыми подтверждается показаниями свидетеля и заявителя, а также другими свидетелями и материалами негласных следственных действий.

"Досудебное расследование проводится по статье "получение взятки в особо крупном размере", санкция которой предусматривает наказание штрафом в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах", - продолжил он.

Предпринимателей, пострадавших от противоправных действий со стороны подозреваемых, просят обращаться в Следственный департамент Национального бюро Агентства по тел 909089 или call центр 1424.

Татьяна Ковалева, Астана

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