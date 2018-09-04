В АДГСПК рассказали о коррупционной схеме в железнодорожных перевозках

Антикоррупционное агенство провело независимый мониторинг перевозчиков, выяснив, почему билеты на якобы забитые поезда продаются не в официальных кассах, а на перронах.

АДГСПК и АО "Пассажирские перевозки" решили подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве. Также в ведомстве рассказали, какие выявили нарушения в работе перевозчика, сообщает Zakon.kz.

С июля этого года специальные мониторинговые группы АДГСПК в различных регионах страны провели мониторинг сферы пассажирских перевозок. Итоги работы общественников установили наличие актуальных проблем: несмотря на отсутствие билетов в официальных кассах, отдельные граждане занимались их реализацией на перронах вокзалов. Кроме того, свои услуги по безбилетному провозу предлагали проводники поездов.

Исследование наполняемости составов также показало, что во время следования в вагонах имелись свободные места даже по самым востребованным направлениям. Совокупность полученной информации отметило острую необходимость принятия ответных мер по совершенствованию деятельности ж/д перевозчика. В результате мер, принятых агентством совместно с общественностью и АО "Пассажирские перевозки", проблема частично решена – в железнодорожных кассах появились билеты, в том числе на выходные дни и популярные маршруты.

Представители сторон также выступили с инициативным обращением к неравнодушным гражданам, призывая всех заинтересованных лиц внести свои замечания и предложения к деятельности АО "Пассажирские перевозки", направив их на электронный адрес AdalZhol.kz@gmail.com или посетив проектный офис по адресу ул. Д.Кунаева, 6. В дальнейшем, работа проектного офиса поэтапно будет проводиться во всех дочерних организациях АО "НК "Қазақстан Темір Жолы".

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