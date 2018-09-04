За системное взяточничество в Костанайской области задержан глава филиала "Казагрофинанс"

Мужчина подозревается в получении взяток на системной основе от сельхозтоваропроизводителей области за ускоренное положительное решение вопроса по финансированию приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции задержан за взяточничество руководитель АО "Казагрофинанс" Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По данным АДГСПК РК , мужчина подозревается в получении взяток на системной основе от сельхозтоваропроизводителей области за ускоренное положительное решение вопроса по финансированию приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования.

Общая сумма взяток составляет более 1 млн. тенге, которые подозреваемый получал в период с июня по август 2018 года. Всего зафиксировано более пять фактов получения взяток. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Также привлекается к ответственности директор ТОО, который подозревается в даче взятки руководителю Казагрофинанс.

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