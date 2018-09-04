48 новых парков и скверов открыто в Актобе

Стоит отметить, все новые парки, скверы и аллеи обустроены силами сотрудников государственных и бюджетных организаций, различных предприятий и просто неравнодушных граждан в рамках акции «Туған жерге тағзым».

В Актобе продолжается активное восстановление имеющихся и создание новых зон отдыха. На сегодня в городе насчитывается 66 скверов и парков. 48 из них были открыты менее чем за три года передает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Стоит отметить, все новые парки, скверы и аллеи обустроены силами сотрудников государственных и бюджетных организаций, различных предприятий и просто неравнодушных граждан в рамках акции «Туған жерге тағзым». В зависимости от проектов в них установлены спортивные и игровые площадки, проложены велодорожки, установлены скамейки и т.д.

К примеру, под руководством управления здравоохранения, медицинская общественность подарила жителям жилого массива Батыс-2 «Парк Здоровья». На его территории высажено более 1500 деревьев и кустарников, установлены воркаут-площадки, велотрасса, площадки для игры в футбол, настольный теннис, фонтан. В микрорайоне Болашак открыт новый сквер «Made in Aktobe». Новым местом досуга для актюбинцев также стал сквер финансистов и экономистов, особенность которого - символическая архитектурная форма в виде «100 тенге».

На один парк стало больше в воскресенье, 2 сентября. В день профессионального праздника нефтяников в старой части Актобе был открыт семейный парк «Достық», построенный за счет собственных средств АО «СНПС-Актобемунайгаз». На 220 миллионов тенге была благоустроена площадь в 14 гектаров. Установлены детские игровые площадки, волейбольное, баскетбольное, мини-футбольное поля, столы для настольного тенниса, тренажеры, беседки.

Работы по благоустройству и озеленению парка «Достық» продолжаются. С середины сентября здесь запланирована посадка 300 деревьев.

Добавим, общая площадь всех 66 скверов и парков Актобе превышает 1,3 миллиона квадратных метров. До конца текущего года будет завершено благоустройство еще 3 сквера.

Кроме того, в Актобе появится свой Арбат - пешеходная зона, протяженностью более одного километра, с фонтаном, аллеей художников, массой магазинчиков и уютных уголков для отдыха горожан и туристов. Еще один важный проект - расширение Парка имени Первого Президента. В его рамках на 90 гектарах будут обустроены парк Астаны, этнодеревня, главная аллея с набережной, аллея влюбленных, лесная и историческая зоны и другие тематические зоны отдыха. В настоящее время оба проекта находятся на стадии реализации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!