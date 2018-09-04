Расширенная линейка аудиосистем LG XBOOM – в центре внимания на IFA 2018

X-BOOM Go — это первые беспроводные колонки с поддержкой aptX™ HD от Qualcomm для великолепного потокового 24бит/576кбит/с аудио высокого разрешения без потерь при передаче по Bluetooth.

На выставке IFA 2018 в Берлине LG Electronics (LG) представила расширенную линейку аудиоустройств X-BOOM. В свою 60-ю годовщину LG активно развивает стратегию в области аудиоустройств, фокусируясь на качестве звука, а также на инвестировании в исследования и разработки.

Мини-система X-BOOM и музыкальная аудиосистема «всё в одном» пользуются особой популярностью у потребителей благодаря своему оглушительному звучанию мощностью от 1800 до 5000 ватт. С колесиком Pro DJ каждый сможет почувствовать себя диджеем благодаря креативным функциям микширования и скретчинга и интересным световым эффектам.

X-BOOM Go — это первые беспроводные колонки с поддержкой aptX™ HD от Qualcomm для великолепного потокового 24бит/576кбит/с аудио высокого разрешения без потерь при передаче по Bluetooth.

Линейка колонок LG X-BOOM AI ThinQ включает в себя модели WK7 и WK9 и реализует функцию голосового управления при помощи Google Assistant. В отличие от других колонок с искусственным интеллектом в LG X-BOOM AI ThinQ качество звука — на первом месте. Партнерство LG и Meridian реализует весь потенциал компаний в области аудиотехники, создавая высококачественный звук, точное звучание вокала и басов. A звук без потерь High Resolution Audio в LG XBOOM AI ThinQ воспроизводит аудио так, как оно было записано в студии.

Благодаря сотрудничеству LG и Google персональный ассистент Google Assistant интегрирован непосредственно в продукт как в домашнюю станцию, что позволяет моделям WK7 и WK9 управлять совместимыми с Google Assistant устройствами «умного» дома, а также электроприборами LG, совместимыми с LG ThinQ.

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